На Буковине бывший сотрудник лесничества переправлял военнообязанных через границу за 8 тысяч евро

Фигурант знал места расположения блокпостов правоохранителей и маршруты, по которым можно было добраться до границы, не привлекая внимания.

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На Буковине будут судить бывшего должностного лица лесничества за незаконную переправку военнообязанных через границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего должностного лица Тереблечанского лесничества филиала «Черновицкое Лесное Хозяйство» межрегионального лесного офиса ГП «Леса Украины».

Согласно данным расследования, должностное лицо знало места расположения блокпостов правоохранителей и маршруты, по которым можно было добраться до границы, не привлекая внимания.

Указывается, что фигурант искал желающих незаконно выехать из страны, перевозил их на собственном автомобиле к участку рядом с границей, после чего инструктировал, как пересечь ее пешком.

Стоимость такой «услуги» составляла 8 тысяч евро.

29 августа 2024 года лесника вместе с двумя военнообязанными задержали сотрудники Государственной пограничной службы. В начале сентября следователи ГБР сообщили ему о подозрении, после чего его уволили со службы.

Он обвиняется в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

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