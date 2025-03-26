Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев

Норвегия может подготовить 90 тысяч украинцев к возвращению на Родину.

Foto: Tuva Bogsnes / UD

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

26 марта в Киев прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он подчеркнул важность событий в Украине для европейской и норвежской безопасности, отметив, что визит поможет лучше отследить поддержку Норвегии и определить, как страна может внести свой вклад в этот критический момент для Украины и Европы.

«То, что происходит в Украине, является самым важным, что происходит в европейской и норвежской безопасности в наше время. Поэтому важно, чтобы мы присутствовали, слушали, отслеживали широкую поддержку Норвегии и видели, как мы можем сделать лучший вклад в критическое для Украины и Европы время», - написал министр в соцсети Х.

Эйде также анонсировал, что во время визита будет рассмотрено, как Норвегия может способствовать переговорам, которые происходят в Саудовской Аравии, и подготовить 90 тысяч украинцев в Норвегии к возможному возвращению на Родину после окончания войны.

«Чрезвычайно важно присутствовать, общаться с украинским руководством и гражданским обществом, а также поддерживать широкую норвежскую поддержку», - сказал Эйде NRK.

Вместе с ним в Украину также прибыла министр труда и инклюзии Норвегии Тонье Бренна, для которой этот визит является первым. Она подчеркнула важность поддержки не только в военном контексте, но и в заботе об украинцах, которые впоследствии вернутся в свою страну.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.