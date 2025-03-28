Плавятся графические процессоры — в ChatGPT ввели ограничения из-за тренда Ghibli

Графические процессоры OpenAI не выдерживают наплыва запросов в чат-боте ChatGPT в стиле Ghibli.

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Компания OpenAI ввела ограничения на количество запросов в чат-боте ChatGPT после вирусного тренда в социальных сетях, в рамках которого почти все превращалось в AI-арт в стиле знаменитой японской анимационной студии Ghibli.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на своей странице в соцсети Х заявил, что, хотя наблюдать за творчеством пользователей в ChatGPT очень забавно, но ограничения необходимы.

«Очень приятно видеть, как люди полюбили изображения в ChatGPT, но наши графические процессоры плавятся. Мы временно вводим некоторые ограничения на количество запросов, пока работаем над повышением эффективности», — сказал он.

«Кроме того, мы отклоняем некоторые запросы на генерацию, которые должны быть разрешены; мы исправляем эти проблемы так быстро, как только можем», — добавил он.

При этом Альтман не назвал точных сроков действия ограничений.

Напомним, компания OpenAI запустила обновленную функцию генерации изображений в ChatGPT-4o 25 марта, в результате чего пользователи начали массово публиковать в социальных сетях изображения в художественном стиле Studio Ghibli — известной своими анимационными фильмами «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоторо».

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