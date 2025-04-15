Украина получила второй транш от Великобритании за счет замороженных активов РФ

Погашение кредита будет осуществляться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

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Украина получила второй транш финансовой помощи от Великобритании на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов США). Средства предоставлены в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины.

Первый транш в размере 752 миллионов фунтов стерлингов поступил 7 марта 2025 года. Таким образом, общий объем уже привлеченных средств составляет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщили в Минфине.

Финансирование предоставляется на срок 30 лет. Погашение кредита будет осуществляться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

Финансовая помощь от Великобритании является частью решения стран G7 о запуске механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine на общую сумму до 50 миллиардов долларов США.

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