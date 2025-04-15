США могут закрыть до 30 дипломатических представительств по всему миру для сокращения расходов, – Politico

Согласно предложению, на 2026 финансовый год государству и USAID будет выделено 28,4 млрд долларов по сравнению с 54,4 млрд долларов в 2025 году.

Источник фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обращения в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и USAID почти вдвое в рамках масштабных усилий по сокращению государственных расходов. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ, который находится в распоряжении редакции.

Согласно предложению, на 2026 финансовый год США и USAID будет выделено 28,4 миллиарда долларов, по сравнению с 54,4 миллиарда долларов, которые были предусмотрены в принятом бюджете на 2025 финансовый год.

Таким образом, как указывается, это предложение отменит или существенно сократит многочисленные программы.

Также Politico отмечает, что администрация рассматривает возможность закрытия до тридцати американских дипломатических представительств по всему миру, согласно словам двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом. Это включает посольства США в Южной Африке и Сахели, консульства в Европе и несколько посольств в Океании, сообщили они.

В бюджетном документе также указано, что около 2,1 миллиарда долларов США будет выделено на новую программу под названием America First Opportunities Fund. В документе не уточняется, что предполагает эта программа.

На данный момент, поддержат ли эту идею, в издании не берутся прогнозировать, но представители Госдепартамента в комментарии отметили, что «окончательных решений по финансированию не принято».

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