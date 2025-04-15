США можуть закрити до 30 дипломатичних представництв по всьому світу для скорочення витрат, – Pоlitico

Згідно з пропозицією, на 2026 фінансовий рік державі та USAID буде виділено 28,4 млрд доларів, порівняно з 54,4 млрд доларів у 2025 році.

Джерело фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

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Адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі в рамках масштабних зусиль зі скорочення державних витрат. Про це пише Pоlitico за посиланням на документ, який міститься в розпорядженні редакції.

Згідно з пропозицією, на 2026 фінансовий рік державі та USAID буде виділено 28,4 млрд доларів, порівняно з 54,4 млрд доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

Відтак, як вказується, ця пропозиція скасує або суттєво скоротить численні програми.

Також Pоlitico вказує, що адміністрація розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу, за словами двох американських посадовців, знайомих із цим питанням. Це включає посольства США в Південній Африці та Сахелі, консульства в Європі та кілька посольств в Океанії, повідомили вони.

У бюджетному документі також зазначено, що близько 2,1 мільярда доларів США буде виділено на нову програму під назвою America First Opportunities Fund. У документі не було зазначено, що передбачає ця програма.

Наразі, чи підтримають цю ідею, у виданні не беруться прогнозувати, але представники Держдепартаменту у коментарі зазначили, що «остаточних рішень щодо фінансування не прийнято».

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