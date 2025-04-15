В Nvidia заявили, что планируют создавать суперкомпьютеры с ИИ исключительно в США

Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом будут полностью созданы внутри страны.

Фото: AP

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Компания Nvidia, которая является одним из самых известных разработчиков графических процессоров, планирует создавать суперкомпьютеры с искусственным интеллектом исключительно в США и хочет сотрудничать только с местными производителями чипов и упаковочными фирмами. Об этом сообщило издание WSJ.

Отмечается, что это будет первый случай, когда суперкомпьютеры с искусственным интеллектом будут полностью созданы внутри страны.

Издание подчеркивает, что это заявление в Nvidia сделали через день после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на полупроводники и другие технологические продукты.

Но позже администрация президента США Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин, что потенциально смягчает ценовой шок для потребителей и одновременно приносит выгоду гигантам электронной промышленности.

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