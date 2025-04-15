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У Nvidia заявили, що планують створювати суперкомпʼютери зі ШІ виключно в США

10:54, 15 квітня 2025
Суперкомп’ютери зі штучним інтелектом будуть повністю створені всередині країни.
У Nvidia заявили, що планують створювати суперкомпʼютери зі ШІ виключно в США
Фото: AP
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Компанія Nvidia, яка є одни з найвідоміших розробників графічних процесорів, планує створювати суперкомп’ютери зі штучним інтелектом, виключно в США, та хоче співпрацюватиме з лише з місцевими виробниками чіпів і пакувальних фірм. Про це повідомило видання WSJ.

Зазначається, що це буде перший випадок, коли суперкомп’ютери зі штучним інтелектом будуть повністю створені всередині країни.

Видання підкреслює, що це оголошення у Nvidia зробили через день після того, як президент США Дональд Трамп ввів мит на напівпровідники та інші технологічні продукти.

Але згодом, адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від взаємного мита, що потенційно пом'якшує шок споживачів від цін і одночасно приносить вигоду гігантам електронної промисловості.

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США штучний інтелект

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