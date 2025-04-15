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Спецпредставник Віткофф заявив, що мирна угода може торкнутися питання «п’яти територій»

09:18, 15 квітня 2025
Стів Віткофф після візиту до РФ сказав, які питання може містити мирна угода.
Спецпредставник Віткофф заявив, що мирна угода може торкнутися питання «п’яти територій»
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підсумовуючи свій візит до Росії, заявив, що мирна угода щодо України може включати врегулювання питання так званих «пʼяти територій», не уточнивши про що саме йдеться. Про це він сказав в ефірі Fox News.

Також Віткофф вказав, що документ може містити низку протоколів безпеки та інші геополітичні аспекти.

«Це дуже складна ситуація. Йдеться про дійсно проблемні речі між двома країнами. Але, гадаю, ми можемо перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом», — наголосив Віткофф.

Нагадаємо, що 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Розмова тривала близько 4 годин.

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