Спецпредставитель Виткофф заявил, что мирное соглашение может затронуть вопрос «пяти территорий»

Стив Виткофф после визита в РФ рассказал, какие вопросы может содержать мирное соглашение.

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, подводя итоги своего визита в Россию, заявил, что мирное соглашение по Украине может включать урегулирование вопроса так называемых «пяти территорий», не уточнив, о чем именно идет речь. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Также Виткофф указал, что документ может содержать ряд протоколов безопасности и другие геополитические аспекты.

«Это очень сложная ситуация. Речь идет о действительно проблемных вещах между двумя странами. Но, думаю, мы можем быть на пороге чего-то действительно важного для мира в целом», — подчеркнул Виткофф.

Напомним, что 11 апреля спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился с Путиным. Разговор продолжался около 4 часов.

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