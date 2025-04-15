Україна отримала другий транш від Великої Британії за рахунок заморожених активів РФ

Погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

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Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже 1 млрд доларів США). Кошти надано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.

Перший транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів надійшов 7 березня 2025 року. Таким чином, загальний обсяг уже залучених коштів становить 1,5 млрд фунтів стерлінгів, повідомили у Мінфіні.

Фінансування надається строком на 30 років. Погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Фінансова допомога від Великої Британії є частиною рішення країн G7 щодо запуску механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine на загальну суму до 50 млрд доларів США.

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