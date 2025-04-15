Компанію Meta звинувачують у монополії та можуть змусити продати Instagram та WhatsApp

Компанія Meta може втратити Instagram та WhatsApp.

Фото: cloudfront.net

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Федеральна торгова комісія США подала в суд на технічного гіганта Meta зі звинуваченнями у монополізації ринку соцмереж. Її можуть змусити продати Instagram та WhatsApp, пише Assosiated Press.

За даними видання, торгова комісія подала позов проти Meta ще у 2020 році. У позові комісія стверджує, що Meta купила Instagram і WhatsApp для придушення конкуренції та встановлення незаконної монополії на ринку соціальних мереж.

Facebook (Meta) купив Instagram у 2012 році, а WhatsApp у 2014 році. Станом на 2025 рік Instagram приносить 50% прибутку компанії Meta від реклами.

Сама компанія Meta відкидає звинувачення у «монополізації» ринку соцмереж та наголошує, що Федеральна торгова комісія початково дозволила придбання Instagram та WhatsApp.

Федеральна торгова комісія має довести суду, що володіння компанією Meta такими соцмережами як Facebook, Instagram та WhatsApp дійсно звужує ринок у США. Якщо комісії вдасться — суд змусить Meta продати активи Instagram та WhatsApp.

Судовий процес запланований на липень. У разі перемоги на другому етапі розгляду ФТК має довести, що примусове відчуження в компанії Instagram або WhatsApp справді допоможе відновити конкуренцію на ринку.

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