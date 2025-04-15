Дмитро Лубінець заявив, що набути повну цивільну дієздатність можна до 18 років – за яких умов

Спочатку дитина має часткову цивільну дієздатність, а з досягненням певного віку набуває повної, але є виключення.

Джерело фото: iStock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цивільна дієздатність — це здатність особи самостійно ухвалювати рішення, укладати договори, розпоряджатися своїм майном і доходами, а також нести юридичну відповідальність за свої дії.

В Україні цей процес відбувається поступово: спочатку дитина має часткову цивільну дієздатність, а з досягненням певного віку набуває повної — і може нести відповідальність за свої дії і рішення.

До 14 років дитина може лише здійснювати дрібні покупки, з 14 — розпоряджатися своїми доходами та відкривати рахунок у банку. Повну дієздатність набувають у 18 років.

Однак, за словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, її можна отримати раніше за певних обставин.

Умови та етапи набуття цивільної дієздатності — в інфографіці нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.