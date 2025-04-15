OpenAI представила нову серію бюджетних моделей GPT-4.1 для програмування

OpenAI запускає GPT-4.1, mini та nano — дешевші моделі з вражаючим обсягом пам’яті.

Фото: OpenAI

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OpenAI оголосила про запуск нової лінійки моделей штучного інтелекту GPT-4.1. Вона включає три варіанти: повноцінну GPT-4.1, а також її спрощені версії — mini та nano. Ці моделі недоступні в ChatGPT, але їх можна інтегрувати через API компанії.

Ключовою особливістю всіх трьох версій є контекстне вікно обсягом один мільйон токенів — це приблизно 750 тисяч слів. Завдяки цьому моделі здатні працювати з великими обсягами тексту без втрати змісту.

За даними OpenAI, GPT-4.1 особливо добре справляється із завданнями, що вимагають точного виконання інструкцій і програмування. Компанія зазначає, що оновлення моделі стало можливим завдяки зворотному зв’язку від розробників: GPT-4.1 краще пише код, рідше вносить зайві зміни, точніше дотримується форматування і ефективніше використовує надані інструменти.

Модель конкурує з останніми розробками від Google (Gemini 2.5 Pro) та Anthropic (Claude 3.7 Sonnet). У тесті SWE-bench Verified GPT-4.1 показала точність 54,6% — дещо нижчу за Gemini (63,8%) та Claude (62,3%). У тестах на розуміння відео (Video-MME) GPT-4.1 досягла 72% точності у складній категорії довгих відео без субтитрів.

Щодо цін:

GPT-4.1 — $2 за мільйон вхідних токенів і $8 за вихідні;

GPT-4.1 mini — $0,40 / $1,60;

GPT-4.1 nano — $0,10 / $0,40 — найдоступніша модель OpenAI.

Mini та nano — дешевші та швидші, але менш точні. Їхня ефективність підійде для задач, де не потрібна висока точність відповіді або складна логіка.

Серед обмежень GPT-4.1 — зниження точності при дуже довгих запитах. Також модель може надто буквально сприймати інструкції, тому потребує чітких і лаконічних вказівок.

У OpenAI вважають GPT-4.1 важливим кроком на шляху до створення повноцінного ШІ-агента, здатного самостійно розробляти програмні продукти.

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