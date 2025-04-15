Для обмежено придатних скоротять час військової підготовки до місяця — Генштаб

З 1 травня колишня категорія обмежено придатних буде проходити військову підготовку протягом 30 днів, а не 45.

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

▪ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

▪ зниження рівня фізичних навантажень;

▪ формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

«Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення», - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.