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Для обмежено придатних скоротять час військової підготовки до місяця — Генштаб

10:28, 15 квітня 2025
З 1 травня колишня категорія обмежено придатних буде проходити військову підготовку протягом 30 днів, а не 45.
Для обмежено придатних скоротять час військової підготовки до місяця — Генштаб
Фото: armyinform.com.ua
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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

▪ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

▪ зниження рівня фізичних навантажень;

▪ формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

«Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення», - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ

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