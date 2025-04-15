Міноборони подвоїло перелік посад у межах проєкту «Контракт 18-24»

У ЗСУ відкрили вдвічі більше бойових посад для добровольців.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

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Проєкт Міністерства оборони «Контракт 18–24», що дозволяє молодим українцям добровільно вступити до лав ЗСУ на умовах короткострокового контракту, продовжує розвиватися. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, у межах ініціативи суттєво розширили перелік доступних бойових спеціальностей.

Зокрема, кількість посад, на які можуть претендувати добровольці, збільшили з 9 до 18. Це дає змогу охочим долучитися до оборони країни обрати напрямок, що відповідає їхнім навичкам і фізичним можливостям.

До оновленого списку ввійшли:

старший стрілець-номер обслуги

кулеметник

кулеметник-розвідник

старший навідник

розвідник-навідник

розвідник-номер обслуги

розвідник-радіотелефоніст

розвідник-оператор

старший розвідник-стрілець-снайпер

Ці посади доповнили перелік, який уже був доступний:

стрілець

старший стрілець

стрілець-снайпер

стрілець-санітар

помічник гранатометника

гранатометник

старший гранатометник

розвідник

старший розвідник

Наразі у проєкті «Контракт 18–24» беруть участь 16 бригад Збройних сил України. За словами Умєрова, основна мета ініціативи — надати більше можливостей для тих, хто свідомо обирає службу, а також забезпечити належну фінансову і соціальну підтримку військовослужбовців.

Міністр підкреслив, що робота над удосконаленням проєкту триває, аби сформувати професійну, вмотивовану та ефективну армію.

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