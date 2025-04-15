У США анонсували мито на помідори з Мексики

США введуть 21% мито на мексиканські помідори з липня.

Джерело фото: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg

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З 14 липня США почнуть стягувати мито у розмірі майже 21% на більшість поставок томатів із Мексики. Про це пише Bloomberg.

У Міністерстві торгівлі США заявили про плани вийти з торговельної угоди 2019 року із Мексикою та запровадити “антидемпінгові мита".

Зазначається, що мита вводяться через “несправедливі ціни" на мексиканські помідори.

“Ці дії дозволять американським виробникам томатів чесно конкурувати на ринку”, – заявили у відомстві.

Мексика залишається найбільшим постачальником сільськогосподарських товарів до США — від помідорів до свіжих ягід та овочів.

Раніше стало відомо, що мита на пиломатеріали хвойних порід ризикують порушити ланцюг поставок туалетного паперу в США.

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