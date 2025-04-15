У США анонсували мито на помідори з Мексики

З 14 липня США почнуть стягувати мито у розмірі майже 21% на більшість поставок томатів із Мексики. Про це пише Bloomberg.
У Міністерстві торгівлі США заявили про плани вийти з торговельної угоди 2019 року із Мексикою та запровадити “антидемпінгові мита".
Зазначається, що мита вводяться через “несправедливі ціни" на мексиканські помідори.
“Ці дії дозволять американським виробникам томатів чесно конкурувати на ринку”, – заявили у відомстві.
Мексика залишається найбільшим постачальником сільськогосподарських товарів до США — від помідорів до свіжих ягід та овочів.
Раніше стало відомо, що мита на пиломатеріали хвойних порід ризикують порушити ланцюг поставок туалетного паперу в США.
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