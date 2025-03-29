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Мита США на канадські пиломатеріали можуть вплинути на виробництво туалетного паперу

15:08, 29 березня 2025
Мита на пиломатеріали хвойних порід ризикують порушити ланцюг поставок туалетного паперу в США.
Мита США на канадські пиломатеріали можуть вплинути на виробництво туалетного паперу
Джерело фото: Mick Haupt / Unsplash
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Анонсовані президентом США Дональдом Трампом мита на канадські пиломатеріали хвойних порід ризикують порушити ланцюг поставок важливих речей – туалетного паперу. Про це пише Bloomberg.

Як вказується, США планують майже вдвічі підвищити мита на хвойні пиломатеріали Канади до 27%, з можливістю додаткового збору підняти ставку до понад 50%.

Незважаючи на те, що Трамп виступає за нові тарифи частково для того, щоб підтримати виробництво в США, вони також можуть вдарити по доступності північної вибіленої м’якої деревної крафт-целюлози, або NBSK, ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників.

За словами Браяна Макклея, голови TTOBMA, яка відстежує світовий ринок целюлози, NBSK становить близько 30% стандартного туалетного паперу в США і половину типового паперового рушника, і наразі її постачають переважно з Канади.

Він додав, що минулого року США імпортували близько 2 мільйонів тонн канадської NBSK, що підкреслює залежність американських виробників паперових товарів від целюлози свого північного сусіда.

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США Канада

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