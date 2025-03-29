Airbus виграла контракт на $194 млн для розробки посадкової платформи для місії на Марс

Європейське космічне агентство та Airbus розроблять посадковий модуль для місії ExoMars 2028 року.

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Компанія Airbus SE уклала угоду з Європейським космічним агентством (ЄКА) на розробку посадкового модуля для марсохода британського виробництва в рамках місії ExoMars. Контракт оцінюється в $194 мільйони, а запуск місії запланований на 2028 рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Марсохід, названий на честь британської вченої Розалінд Франклін, буде приземлятися на Марсі в кінці десятиліття. Після перерви у космічній співпраці з Росією через її агресію в Україні, ЄКА звернулося до Airbus для створення нового посадкового модуля.

Процес посадки на Марсі ускладнюється складним рельєфом, тому нова платформа буде оснащена двома пандусами для спрощення спуску марсохода на рівну поверхню. Марсохід зможе бурити поверхню на глибину до двох метрів, щоб збирати зразки та збирати дані про атмосферу і текстуру поверхні планети.

Цей проект також допоможе зменшити залежність Європи від США у космічному секторі та створить близько 200 робочих місць у Великій Британії.

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