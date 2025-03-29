Практика судів
  1. Суспільство

У Пенсійному фонді пояснили, кому з пенсіонерів автоматично перерахують пенсії з 1 квітня

23:27, 29 березня 2025
З 1 квітня деяким громадянам автоматично перерахують пенсії.
У Пенсійному фонді пояснили, кому з пенсіонерів автоматично перерахують пенсії з 1 квітня
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, – з 1 квітня пенсії перерахують автоматично. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватись в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом зможуть оштрафувати до 5100 грн — Рада схвалила законопроект за основу

Законопроектом пропонується увести штрафи за ототожнення адвоката і клієнта, зокрема у медіа.

Кабмін вирішив створити у Податковій службі спецпідрозділ з виявлення корупції

У Державній податковій службі протягом 2 років буде діяти підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції протягом двох років – Мінфін запропонував експериментальний проект.

Відсутність у правоохоронців статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію дій особи як погрози щодо працівника правоохоронного органу – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що фактично відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК, оскільки працівників правоохоронних органів не було визнано потерпілими.

Верховна Рада схвалила за основу законопроект, яким пропонується виключити адмінвідповідальність за псування та незаконне знищення архівних документів

Комітет з питань правоохоронної діяльності вважає, що під час підготовки законопроекту до другого читання потрібно доопрацювати зміни до статті 92-1 КУпАП, якими запропоновано виключити адміністративну відповідальність за псування та незаконне знищення архівних документів.

Кабмін зареєстрував законопроект про відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Урядовий законопроект передбачає, що відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді