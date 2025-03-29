У Пенсійному фонді пояснили, кому з пенсіонерів автоматично перерахують пенсії з 1 квітня

З 1 квітня деяким громадянам автоматично перерахують пенсії.

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Пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, – з 1 квітня пенсії перерахують автоматично. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватись в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

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