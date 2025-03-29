Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації — кому надається та як продовжити

З 2025 року у застосунку «Резерв+» запроваджено автоматичне продовження відстрочки для деяких категорій громадян.

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Харківський ОТЦК та СП нагадав, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається військовозобов’язаним відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відстрочка можлива для військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та мають військово-обліковий документ.

Порядок розгляду заяви на відстрочку

Для розгляду питань щодо надання відстрочки при РТЦК та його відділах створюються спеціальні комісії, до складу яких входять голова та члени комісії.

Військовозобов’язані (крім заброньованих), які мають підстави для отримання відстрочки, особисто подають заяву на ім’я голови комісії РТЦК та СП або його відділу. До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені належним чином копії таких документів.

Заява підлягає обов’язковій реєстрації.

Оформлення відстрочки також може здійснюватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів або баз даних, що підтверджують право на відстрочку.

Комісія:

- Вивчає подані заяву та документи.

- Перевіряє законність підстав для відстрочки.

- За потреби надсилає запити до державних органів або використовує дані з публічних електронних реєстрів.

Перелік документів, які необхідно подати, визначено Постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560.

Строки розгляду заяви та ухвалення рішення

Перевірка підстав для надання відстрочки здійснюється протягом п’яти днів у разі:

- Подання військовозобов’язаним заяви.

- Видання указу Президента України про мобілізацію чи продовження її строку.

- Надходження звернення від державних органів чи органів місцевого самоврядування.

- Отримання офіційної інформації про втрату підстав для відстрочки.

Рішення комісії

Після розгляду документів комісія ухвалює рішення про:

- Надання відстрочки – видається довідка із зазначенням строку дії.

- Відмову у відстрочці – заявника повідомляють письмово із зазначенням причин відмови.

Рішення комісії оформляється протоколом. Військовозобов’язаного інформують про рішення засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Якщо відсутні законні підстави для відстрочки, комісія скасовує її протягом семи днів із моменту виявлення таких обставин.

У разі відмови військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до служби.

До ухвалення рішення комісією заявник не направляється на медичний огляд та не підлягає призову.

Особливості для осіб із тимчасовою непридатністю та інвалідністю

Військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними (на строк від 6 до 12 місяців), зобов’язані повторно пройти ВЛК після закінчення строку дії відповідної довідки.

Відстрочка надається:

- На строк дії законних підстав, але не довше ніж період мобілізації, визначений указом Президента України.

- Особи з інвалідністю – на строк дії відповідного статусу.

- Тимчасово непридатні – на строк, зазначений у рішенні ВЛК, але не більше ніж на 12 місяців.

З 1 січня 2025 року в Україні діє нова система оцінювання функціонування людини. Для осіб з інвалідністю, які не змогли пройти повторний огляд, інвалідність автоматично продовжується до 1 липня 2025 року або до ухвалення рішення за результатами оцінювання.

Продовження відстрочки у разі продовження мобілізації

У разі видання Указу Президента України про продовження строку мобілізації, військовозобов’язаний має подати відповідну заяву до комісії РТЦК у паперовій або електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника.

Підстави, визначені пунктом 2 частини першої та пунктами 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, перевіряються за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Автоматичне продовження відстрочки через «Резерв+»

З 2025 року у застосунку «Резерв+» запроваджено автоматичне продовження відстрочки для:

- Студентів, аспірантів і докторантів.

- Осіб з інвалідністю (дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та мали відповідне пенсійне посвідчення.).

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

Нагадаємо, відстрочки у застосунку Резерв+ запустили восени минулого року для трьох категорій — люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Для продовження відстрочки достатньо оновити військовий документ у «Резерв+».

Як писала «Судово-юридична газета», у Резерв+ запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.

Крім того, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала нові види відстрочок від мобілізації, які оформлюватимуться Резерв+.

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