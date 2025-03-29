Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации — кому предоставляется и как продлить

Харьковский ТЦК и СП напомнил, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется военнообязанным в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Отсрочка возможна для военнообязанных, которые состоят на учете и имеют военно-учетный документ.
Порядок рассмотрения заявления на отсрочку
Для рассмотрения вопросов о предоставлении отсрочки при ТЦК и его отделах создаются специальные комиссии, в состав которых входят председатель и члены комиссии.
Военнообязанные (кроме забронированных), имеющие основания для получения отсрочки, лично подают заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП или его отдела. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, либо надлежащим образом заверенные копии таких документов.
Заявление подлежит обязательной регистрации.
Оформление отсрочки также может осуществляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих право на отсрочку.
Комиссия:
Перечень документов, которые необходимо подать, определен постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560.
Сроки рассмотрения заявления и принятия решения
Проверка оснований для предоставления отсрочки осуществляется в течение пяти дней в случае:
Решение комиссии
После рассмотрения документов комиссия принимает решение о:
- Предоставлении отсрочки — выдается справка с указанием срока действия.
- Отказе в отсрочке — заявителя уведомляют письменно с указанием причин отказа.
Решение комиссии оформляется протоколом. Военнообязанного информируют о решении средствами телефонной, электронной связи или почтой не позже следующего дня после его принятия.
Если отсутствуют законные основания для отсрочки, комиссия отменяет ее в течение семи дней с момента выявления таких обстоятельств.
В случае отказа военнообязанный направляется на медицинское обследование для определения пригодности к службе.
До принятия решения комиссией заявитель не направляется на медосмотр и не подлежит призыву.
Особенности для лиц с временной непригодностью и инвалидностью
Военнообязанные, признанные ограниченно пригодными или временно непригодными (на срок от 6 до 12 месяцев), обязаны повторно пройти ВВК после окончания срока действия соответствующей справки.
Отсрочка предоставляется:
С 1 января 2025 года в Украине действует новая система оценки функционирования человека. Для лиц с инвалидностью, которые не смогли пройти повторный осмотр, инвалидность автоматически продлевается до 1 июля 2025 года или до принятия решения по результатам оценки.
Продление отсрочки в случае продления мобилизации
В случае издания Указа Президента Украины о продлении срока мобилизации, военнообязанный должен подать соответствующее заявление в комиссию ТЦК в бумажной или электронной форме, в частности через электронный кабинет призывника.
Основания, определенные пунктом 2 части первой и пунктами 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», проверяются с помощью Единого государственного реестра призывников.
Автоматическое продление отсрочки через «Резерв+»
С 2025 года в приложении «Резерв+» введено автоматическое продление отсрочки для:
Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию. Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом. Если данные в реестре не найдены, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документ, удостоверяющий личность.
Напомним, отсрочки в приложении «Резерв+» были запущены осенью прошлого года для трех категорий — лица с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные отцы, имеющие троих детей до 18 лет в зарегистрированном браке.
Для продления отсрочки достаточно обновить военный документ в «Резерв+».
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Резерв+ заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения.
Кроме того, замминистра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала новые виды отсрочек от мобилизации, которые будут оформляться Резерв+.
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