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НАПК разъяснило особенности декларирования ценных бумаг, в частности, акций и ОВГЗ

14:32, 29 марта 2025
В декларации необходимо указывать информацию о ценных бумагах, которые принадлежат декларанту или членам его семьи.
НАПК разъяснило особенности декларирования ценных бумаг, в частности, акций и ОВГЗ
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В соответствии с требованиями законодательства, в декларации необходимо указывать информацию о ценных бумагах, которые принадлежат декларанту или членам его семьи. Об этом напомнили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

К ценным бумагам относятся, в частности:

  • акции;
    • инвестиционные сертификаты;
    • облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ);
    • векселя;
    • опционные сертификаты;
    • фондовые варранты;
    • ипотечные облигации, закладные;
    • государственные деривативы.

Информация о таких активах (декларанта или членов его семьи) указывается в разделе 7 декларации по состоянию на конец отчетного периода, независимо от их стоимости.

Если ценные бумаги декларанта переданы в управление другой личности, необходимо указать информацию о этой личности.

Государственные служащие, занимающие ответственные или особо ответственные должности, или декларанты, занимающие должности с высоким или повышенным уровнем коррупционных рисков, обязаны также декларировать ценные бумаги, которые:

  • формально принадлежат другим лицам, но декларант или члены его семьи получают или имеют право на получение дохода от таких ценных бумаг;
    • декларант или член семьи могут прямо или косвенно совершать действия, идентичные праву распоряжаться ими.

Однако, если ценные бумаги принадлежат юридическому лицу и используются для ведения его хозяйственной деятельности, их декларировать не нужно.

Если декларант или член его семьи имеет ценные бумаги одного эмитента (лица, которое разместило ценные бумаги, например, Министерство финансов Украины относительно облигаций внутренних государственных займов Украины), одного вида, одинаковой номинальной стоимости в валюте выпуска – они указываются в декларации как один объект относительно декларанта или члена семьи.

Если хотя бы один из указанных критериев отличается, рекомендуется указать их отдельно как несколько объектов.

Кроме того, в декларации необходимо указать дату приобретения права на ценные бумаги. Это делается на основании документов:

  • которые подтверждают приобретение декларантом или членами его семьи права на этот объект декларирования;
    • документов, которые содержат сведения о дате приобретения права.

В случае заключения декларантом/членом его семьи нескольких сделок, датой приобретения права на пакет ценных бумаг одного вида, одной валюты, выпуска одного эмитента является дата последней сделки декларанта/члена его семьи.

Разные виды ценных бумаг одного эмитента нужно декларировать как отдельные объекты.
В декларации также необходимо указать номинальную стоимость одного ценной бумаги.

Некоторые ценные бумаги, такие как векселя, не имеют номинальной стоимости. В таких случаях в поле «Номинальная стоимость одного ценной бумаги, грн» нужно выбрать «Не применяется».

В НАПК обращают внимание, что стоимость, за которую декларант или член его семьи купили ценную бумагу, не является её номинальной стоимостью.

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декларация НАПК

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