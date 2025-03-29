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НАЗК роз'яснило особливості декларування цінних паперів, зокрема, акцій та ОВДП

14:32, 29 березня 2025
У декларації потрібно зазначати інформацію про цінні папери, які належать декларанту або членам його сім’ї.
НАЗК роз'яснило особливості декларування цінних паперів, зокрема, акцій та ОВДП
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Відповідно до вимог законодавства, у декларації потрібно зазначати інформацію про цінні папери, які належать декларанту або членам його сім’ї. Про це нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

До цінних паперів належать, зокрема:

  • акції;
  • інвестиційні сертифікати;
  • облігації внутрішніх державних позик (ОВДП);
  • векселі;
  • опціонні сертифікати;
  • фондові варанти;
  • іпотечні облігації, заставні;
  • державні деривативи.

Інформація про такі активи (декларанта або членів його сім’ї) вказується у розділі 7 декларації станом на кінець звітного періоду, незалежно від їхньої вартості.

Якщо цінні папери декларанта передані в управління іншій особі, потрібно вказати інформацію про цю особу.

Службові особи, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, або декларанти, які обіймають посади з високим або підвищеним рівнем корупційних ризиків, зобов’язані також декларувати цінні папери, які:

  • формально належать іншим особам, але декларант або члени його сім’ї отримують або мають право на отримання доходу від таких цінних паперів,
  • декларант або член сім’ї можуть прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Проте, якщо цінні папери належать юридичній особі та використовуються для ведення її господарської діяльності, їх декларувати не потрібно.

Якщо декларант або член його сім’ї має цінні папери одного емітента (особи, яка розмістила цінні папери, наприклад Міністерство фінансів України щодо облігацій внутрішніх державних позик України), одного виду, однакової номінальної вартості у валюті випуску – вони зазначаються в декларації як один об’єкт стосовно декларанта або члена сім’ї.

Якщо хоча б один із зазначених критеріїв відрізняється, рекомендується вказати їх окремо як кілька об’єктів.

Крім того, у декларації потрібно вказувати дату набуття права на цінні папери. Це робиться на підставі документів:

  • які підтверджують набуття декларантом або членами його сім’ї права на цей об’єкт декларування;
  • документів, які містять відомості про дату набуття права.

У разі укладення декларантом / членом його сім’ї кількох правочинів, датою набуття права на пакет цінних паперів одного виду, в одній валюті, випуску одного емітента, є дата останнього правочину декларанта / члена його сім’ї.

Різні види цінних паперів від одного емітента потрібно декларувати як окремі об’єкти.

У декларації також потрібно вказати номінальну вартість одного цінного папера.

Деякі цінні папери, як-от векселі, не мають номінальної вартості. У таких випадках у полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» потрібно вибрати «Не застосовується».

У НАЗК звертають увагу, що вартість, за яку декларант або член його сім’ї купили цінний папір, не є його номінальною вартістю.

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декларація НАЗК

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