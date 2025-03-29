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В Пенсионном фонде пояснили, кому из пенсионеров автоматически пересчитают пенсии с 1 апреля

23:27, 29 марта 2025
С 1 апреля некоторым гражданам автоматически пересчитают пенсии.
В Пенсионном фонде пояснили, кому из пенсионеров автоматически пересчитают пенсии с 1 апреля
Источник фото: Depositphotos
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Пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года набрали 24 месяца страхового стажа, или которые отработали меньше чем 24 месяца, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, — с 1 апреля пенсии будут пересчитаны автоматически. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Если на 1 марта 2025 года набрано не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет производится с учетом страхового стажа. При этом пенсия может быть рассчитана исходя из того заработка, с которого уже была рассчитана пенсия, или, если это целесообразно, может учитываться в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года набрано менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии будет произведен не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только набранного страхового стажа.

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