Airbus выиграла контракт на $194 млн для разработки посадочной платформы для миссии на Марс

Европейское космическое агентство и Airbus разработают посадочный модуль для миссии ExoMars 2028 года.

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Компания Airbus SE заключила соглашение с Европейским космическим агентством (ЕКА) на разработку посадочного модуля для марсохода британского производства в рамках миссии ExoMars. Контракт оценивается в $194 миллиона, а запуск миссии запланирован на 2028 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Марсоход, названный в честь британской ученой Розалинд Франклин, будет приземляться на Марсе в конце десятилетия. После перерыва в космическом сотрудничестве с Россией из-за ее агрессии в Украине, ЕКА обратилось к Airbus для создания нового посадочного модуля.

Процесс посадки на Марсе осложняется сложным рельефом, поэтому новая платформа будет оснащена двумя пандусами для упрощения спуска марсохода на ровную поверхность. Марсоход сможет бурить поверхность на глубину до двух метров, чтобы собирать образцы и собирать данные об атмосфере и текстуре поверхности планеты.

Этот проект также поможет уменьшить зависимость Европы от США в космическом секторе и создаст около 200 рабочих мест в Великобритании.

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