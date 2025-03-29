Пошлины США на канадские пиломатериалы могут повлиять на производство туалетной бумаги

Пошлины на пиломатериалы хвойных пород рискуют нарушить цепь поставок туалетной бумаги в США.

Источник фото: Mick Haupt / Unsplash

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Анонсированные президентом США Дональдом Трампом пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород рискуют нарушить цепочку поставок важных товаров — туалетной бумаги. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, США планируют почти в два раза повысить пошлины на хвойные пиломатериалы из Канады до 27%, с возможностью дополнительного сбора, который может поднять ставку до более 50%.

Несмотря на то, что Трамп выступает за новые тарифы частично для поддержки производства в США, они также могут ударить по доступности северной отбеленной мягкой древесной крафт-целлюлозы, или NBSK, ключевого компонента для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец.

По словам Браяна Макклея, главы TTOBMA, которая отслеживает мировой рынок целлюлозы, NBSK составляет около 30% стандартной туалетной бумаги в США и половину типичных бумажных полотенец, и в настоящее время ее поставляют преимущественно из Канады.

Он добавил, что в прошлом году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает зависимость американских производителей бумажных товаров от целлюлозы своего северного соседа.

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