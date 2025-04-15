Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 6 серпня

Відповідно до законопроектів Верховна Рада має продовжити воєнний стан та мобілізацію до 6 серпня

Фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський 15 квітня вніс до Верховної Ради законопроекти 13173 і 13172 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 6 серпня.

Очікується, що парламент підтримає ці законопроекти і продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів вже цього тижня.

Раніше про те, що парламент вчергове проголосує за продовження мобілізації та воєнного стану, заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко

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