На Львівщині нетверезий водій на смерть збив мотоцикліста й утік з місця аварії – що вирішив суд

Водій Mercedes отримав 6 років за смертельну аварію на Львівщині.

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У Львівській області засудили 57-річного водія, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, смертельно травмував мотоцикліста та залишив місце ДТП. Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Аварія сталася 3 вересня 2024 року на трасі «Жовква — Кам'янка-Бузька» у Львівському районі. Водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мотоциклом Suzuki, за кермом якого перебував 45-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

Після зіткнення водій легковика втік. У вироку зазначається, що обвинувачений свідомо залишив потерпілого в небезпечному для життя стані, не надавши допомоги. Суд також вказав, що мотоцикліст перебував у безпорадному стані та не міг самостійно подбати про своє життя.

Під час судового засідання водій визнав свою провину повністю. Він пояснив, що зник з місця події через переляк. Яворівський районний суд Львівської області у справі № 444/4962/24 призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі, а також позбавив права керування транспортними засобами строком на десять років.

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