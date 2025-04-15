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У Києві відправили за ґрати молодика, який зухвало пограбував військового

22:00, 15 квітня 2025
Зловмисник вихопив з рук військового сумку з особистими речами й втік.
У Києві відправили за ґрати молодика, який зухвало пограбував військового
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Святошинський районний суд Києва оголосив вирок молодику, який пограбував військового. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві нагадали, що у лютому повідомили про підозру хлопцю, який вихопив з рук військового сумку з особистими речами й втік.

Тоді, потерпілий звернувся до районного управління та повідомив про те, що коли він повертався ввечері додому зі служби, його пограбував невідомий.

Поліцейські з’ясували, що 21-річний зловмисник помітив чоловіка біля однієї з місцевих станцій метро та слідкував за ним чекаючи слушного моменту, після чого накинувся та вихопив сумку у якій знаходився ноутбук й мобільний телефон.  

Оперативники викрили раніше судимого за аналогічні злочини зловмисника та протягом декількох годин затримали його. Речові докази були вилучені.  Під час слідства порушник перебував під вартою.

Святошинський районний суд Києва виніс вирок зловмиснику у вигляді семи років позбавлення волі.

 

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Київ пограбування

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