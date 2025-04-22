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Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через замороження фінансування

10:41, 22 квітня 2025
Позов, поданий до окружного суду США, вимагає зупинити та визнати незаконним замороження фінансування, а також будь-які заморожування.
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через замороження фінансування
Фото: cbc.ca
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Гарвардський університет 21 квітня подав до суду через заморожування адміністрацією президента США Дональда Трампа мільярдів доларів федерального фінансування. Про це повідомила студентська газета навчального закладу The Harvard Crimson.

Університет звинуватив Білий дім у проведенні «свавільної та неконституційної кампанії з метою покарати Гарвард за захист своїх конституційних прав».

Гарвард подав позов до суду після того, як стало відомо про плани адміністрації Трампа скоротити ще 1 мільярд доларів федеральних грантів і контрактів для Гарварду, на додачу до вже оголошеного раніше замороження фінансування на 2,2 мільярда доларів.

«Компроміс, запропонований Гарварду та іншим університетам, очевидний: дозвольте уряду управляти вашим навчальним закладом або поставте під загрозу здатність закладу здійснювати медичні прориви, наукові відкриття та інноваційні рішення», – зазначили юристи Гарварду.

Позов, поданий до окружного суду США, вимагає зупинити та визнати незаконним заморожування $2,2 млрд, а також будь-які заморожування, зроблені у зв’язку з «неконституційними умовами» в листах адміністрації Трампа від 3 та 11 квітня.

У заяві стверджується, що заморожування фінансування порушує Першу поправку, оскільки «нав’язує умови, засновані на суб'єктивній думці».

Гарвард також звинуватив федеральні агентства в обході передбачених законом процедур відповідно до розділу VI Закону про громадянські права, стверджуючи, що Департамент охорони здоров’я та соціальних служб припинив надання грантів без справедливого правового обґрунтування.

Раніше Гарвардський університет відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа щодо державного нагляду. 

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суд США

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