На Тернопільщині 19-річна породілля покинула новонародженого сина на вулиці

Перехожі виявили новонароджену дитину.

Фото: поліція

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У Тернопільській області у селі Вишнівці породілля залишили новонароджену дитину на вулиці. Мамою дитини виявилася 19-річна місцева жителька. Про це повідомили в поліції.

Перехожі виявили новонародженого хлопчика, після чого його доправили до лікарні. Наразі загрози життю дитини немає.

Як з’ясувалося, горе-мати дитини нещодавно повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру й потім винесла на вулицю.

Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

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