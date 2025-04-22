В Тернопольской области 19-летняя роженица покинула новорожденного сына на улице

Прохожие обнаружили новорожденного ребенка.

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В Тернопольской области в селе Вишневцы роженица оставила новорожденного ребенка на улице.

Прохожие обнаружили новорожденного мальчика, после чего его доставили в больницу.

Как выяснилось, горе-мать ребенка недавно вернулась из-за границы. На медицинском учете она не состояла, родила ребенка дома, завернула его в одеяло и потом вынесла на улицу.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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