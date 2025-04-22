В Дии тестируют замену техпаспорта без поездки в сервисные центры МВД

Команда ищет людей, которые первыми протестируют услугу и дадут обратную связь разработчикам.

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В Дии анонсируют новую услугу для автовладельцев — заменить техпаспорт можно будет без поездки в сервисные центры МВД. На данный момент команда ищет людей, которые первыми протестируют услугу и дадут обратную связь разработчикам. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Если вы потеряли или повредили техпаспорт, изменили данные или хотите поменять номерной знак — не проблема, уже скоро это можно будет сделать в Дии за несколько кликов», — отметил он.

Присоединиться к бета-тестированию можно, если вам больше 18 лет, вы являетесь владельцем авто, имеете свидетельство о регистрации и биометрический документ в Дии. Чтобы стать бета-тестером, нужно зарегистрироваться по ссылке — здесь.

Ранее в МВД объяснили плюсы шеринга э-документов в Дии в сервисные центрах.

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