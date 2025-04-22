В Киеве будут судить дельцов, которые за $3000 подыскивали мужчинам третьего ребенка для выезда за границу

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой помогали военнообязанным за деньги стать многодетными отцами с целью выезда за границу.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемые подыскивали малообеспеченных женщин, у которых есть малолетние дети. За вознаграждение женщины соглашались признать отцом своего ребенка постороннего мужчину, у которого уже было двое детей. Наличие третьего ребенка давало ему возможность беспрепятственно выехать за границу.
Используя связи в одном из районных судов Одесской области, участники ОПГ способствовали вынесению нужного судебного решения о признании фиктивного отцовства, на основании которого мужчина в дальнейшем избегал мобилизации и пересекал государственную границу Украины.
С военнообязанного за фиктивное отцовство организатор схемы брал 3000 долларов США, из которых матери детей получали лишь 500 долларов.
Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде до 9 лет лишения свободы.
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