В Киеве будут судить дельцов, которые за $3000 подыскивали мужчинам третьего ребенка для выезда за границу

Дельцы помогали уклонистам за деньги стать многодетными отцами для выезда за границу.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой помогали военнообязанным за деньги стать многодетными отцами с целью выезда за границу.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемые подыскивали малообеспеченных женщин, у которых есть малолетние дети. За вознаграждение женщины соглашались признать отцом своего ребенка постороннего мужчину, у которого уже было двое детей. Наличие третьего ребенка давало ему возможность беспрепятственно выехать за границу.

Используя связи в одном из районных судов Одесской области, участники ОПГ способствовали вынесению нужного судебного решения о признании фиктивного отцовства, на основании которого мужчина в дальнейшем избегал мобилизации и пересекал государственную границу Украины.

С военнообязанного за фиктивное отцовство организатор схемы брал 3000 долларов США, из которых матери детей получали лишь 500 долларов.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде до 9 лет лишения свободы.

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