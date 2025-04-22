Практика судов
  1. В Украине

В Киеве утром произошла стрельба – полиция расследует покушение на умышленное убийство

10:05, 22 апреля 2025
На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в городе Киеве.
В Киеве утром произошла стрельба – полиция расследует покушение на умышленное убийство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

Как известно из сообщения полиции, пострадавшего госпитализировали, а на месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Сообщение о том, что обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, поступило утром в 8:50.

«По указанному адресу незамедлительно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики», — говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция устанавливает обстоятельства и разыскивает лица, причастные к преступлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция убийство Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих

Мобилизованный, который в итоге оказался в психоневрологической больнице, удачно прошел ВЛК, но выдержал на полигоне лишь двое суток.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду