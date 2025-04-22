В Киеве утром произошла стрельба – полиция расследует покушение на умышленное убийство

На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

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В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

Как известно из сообщения полиции, пострадавшего госпитализировали, а на месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Сообщение о том, что обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, поступило утром в 8:50.

«По указанному адресу незамедлительно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики», — говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция устанавливает обстоятельства и разыскивает лица, причастные к преступлению.

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