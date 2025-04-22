У Києві вранці відбулась стрілянина – поліція розслідує замах на умисне вбивство

На місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції у місті Києві.

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У Києві у Святошинському районі сталася стрілянина, унаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Як відомо із повідомлення поліції, потерпілого госпіталізували, а на місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Повідомлення про виявлення чоловіка із вогнепальним пораненням надійшло вранці о 8:50.

«За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики», - йдеться у повідомленні.

На цей час потерпілому надають медичну допомога. Поліція встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину.

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