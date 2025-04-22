В Одесі внаслідок атаки шахедів пошкоджено будівлю суду, фото

Пошкоджень зазнав фасад будівлі, вікна та віконні рами судової установи.

Фото: Служба судової охорони

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У ніч на 22 квітня Одеса пережила потужну шахедну атаку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю судової установи, повідомляє Служба судової охорони.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі, вікна та віконні рами.

Постраждалих серед працівників органу системи правосуддя та співробітників Служби судової охорони немає.

Фото: Служба судової охорони

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