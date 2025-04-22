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Право прокурора на подання апеляційних скарг в інтересах держави є обмеженим — позиція КАС ВС

09:27, 22 квітня 2025
КАС ВС зазначив, що відсутність коштів для сплати судового збору чи фінансові труднощі органу державної влади не є підставою для звернення прокурора до суду.
Право прокурора на подання апеляційних скарг в інтересах держави є обмеженим — позиція КАС ВС
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Прокурор має право вступати у справу лише у випадках, коли орган державної влади неналежно здійснює захист інтересів держави або взагалі не здійснює його. Відсутність коштів для сплати судового збору чи фінансові труднощі органу державної влади не є підставою для звернення прокурора до суду. У разі звернення до суду прокурор повинен обґрунтувати необхідність свого втручання в процес і довести, що відповідний орган влади не виконує свої функції належним чином.

Таку позицію вкотре висловив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі щодо подання прокуратурою апеляційної скарги в інтересах держави замість митниці.

У справі, що стала основою для цього правового висновку, суд першої інстанції ухвалив рішення на користь товариства, задовольнивши його позов. Митниця, яка була відповідачем, подала апеляційну скаргу, але апеляційний суд залишив її без руху через відсутність документа про сплату судового збору. Суд відхилив клопотання митниці про відстрочення або звільнення від сплати судового збору та повернув скаргу, оскільки митниця не усунула цей недолік.

Прокуратура подала апеляційну скаргу в інтересах митниці, стверджуючи, що митниця неналежно захищає інтереси держави. Однак апеляційний суд повернув скаргу прокуратури, оскільки та не довела неналежне виконання митницею своїх обов’язків щодо захисту державних інтересів. Суд зазначив, що митниця вже реалізувала своє право на апеляційне оскарження рішення суду. Недотримання процесуальних вимог митницею не є підставою для того, щоб прокурор подав апеляцію замість неї, оскільки це порушує принцип юридичної визначеності та рівності сторін перед законом, і за таких обставин не доводить, що митниця неналежно здійснювала захист інтересів держави або взагалі не здійснювала його.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу прокуратури без задоволення, а оскаржуване судове рішення про повернення апеляційної скарги — без змін.

Суд вказав, що прокурор може представляти інтереси держави лише у двох випадках: якщо відповідний орган державної влади не здійснює чи неналежно здійснює захист інтересів держави або в разі відсутності такого органу.

Захищати інтереси держави мають насамперед відповідні суб’єкти владних повноважень. Прокурор виконуватиме субсидіарну роль, замінюючи в судовому провадженні відповідного суб’єкта владних повноважень, який всупереч вимогам закону не здійснює захисту або робить це неналежно. У таких випадках прокурор повинен довести причини, що перешкоджають належному захисту інтересів держави та є підставами для його втручання в судовий процес.

Недостатнє фінансування органу державної влади чи відсутність коштів для сплати судового збору не є підставою для прокурора звертатися до суду від імені держави. Виключним випадком є нездійснення або неналежне здійснення захисту інтересів держави відповідним органом, що підтверджується неналежним виконанням функцій органом державної влади.

У цьому конкретному випадку митниця реалізувала своє право на оскарження рішення суду, а прокурор не зміг обґрунтувати необхідність свого втручання у справу, що є обов’язковою умовою для представництва інтересів держави.

Ознайомитись з постановою КАС ВС від 20 березня 2025 року у справі № 500/8168/23 (провадження № К/990/5173/25) можна за посиланням. 

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