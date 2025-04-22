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Право прокурора на подачу апелляционных жалоб в интересах государства ограничено — позиция КАС ВС

09:27, 22 апреля 2025
КАС ВС отметил, что отсутствие средств для уплаты судебного сбора или финансовых затруднений органа государственной власти не является основанием для обращения прокурора в суд.
Право прокурора на подачу апелляционных жалоб в интересах государства ограничено — позиция КАС ВС
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Прокурор имеет право вступать в дело только в тех случаях, когда орган государственной власти ненадлежаще осуществляет защиту интересов государства или вообще не осуществляет его. Отсутствие средств на уплату судебного сбора или финансовые трудности органа государственной власти не являются основанием для обращения прокурора в суд. В случае обращения в суд прокурор должен обосновать необходимость вмешательства в процесс и доказать, что соответствующий орган власти не выполняет свои функции должным образом.

Такую позицию в очередной раз высказал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу о подаче прокуратурой апелляционной жалобы в интересах государства вместо таможни.

По делу, ставшему основой для этого правового заключения, суд первой инстанции принял решение в пользу общества, удовлетворив его иск. Таможня, которая была ответчиком, подала апелляционную жалобу, но апелляционный суд оставил ее без движения из-за отсутствия документа об уплате судебного сбора. Суд отклонил ходатайство об отсрочке или освобождении от уплаты судебного сбора и вернул жалобу, поскольку таможня не устранила этот недостаток.

Прокуратура подала апелляционную жалобу в интересах таможни, утверждая, что таможня ненадлежаще защищает интересы государства. Однако апелляционный суд вернул жалобу прокуратуры, поскольку та не доказала ненадлежащее исполнение таможней своих обязанностей по защите государственных интересов. Суд отметил, что таможня уже реализовала свое право на апелляционное обжалование решения суда. Несоблюдение процессуальных требований таможней не является основанием для того, чтобы прокурор подал апелляцию вместо нее, поскольку это нарушает принцип юридической определенности и равенства сторон перед законом, и при таких обстоятельствах не доказывает, что таможня ненадлежаще осуществляла защиту интересов государства или вообще не осуществляла его.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу прокуратуры без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение о возвращении апелляционной жалобы без изменений.

Суд указал, что прокурор может представлять интересы государства только в двух случаях: если соответствующий орган государственной власти не осуществляет или не надлежащим образом осуществляет защиту интересов государства или в случае отсутствия такого органа.

Защищать интересы государства должны, прежде всего, соответствующие субъекты властных полномочий. Прокурор будет выполнять субсидиарную роль, заменяя в судебном разбирательстве соответствующего субъекта властных полномочий, который вопреки требованиям закона не защищает или делает это ненадлежаще. В таких случаях прокурор должен доказать причины, препятствующие надлежащей защите интересов государства и основания для его вмешательства в судебный процесс.

Недостаточное финансирование органа государственной власти или отсутствие средств для уплаты судебного сбора не является основанием для прокурора обращаться в суд от имени государства. Исключительным случаем является неосуществление или ненадлежащее осуществление защиты интересов государства соответствующим органом, что подтверждается ненадлежащим исполнением функций государственной власти.

В этом конкретном случае таможня реализовала свое право на обжалование решения суда, а прокурор не смог обосновать необходимость своего вмешательства в дело, являющееся обязательным условием для представительства интересов государства.

Ознакомиться с постановлением КАС ВС от 20 марта 2025 г. по делу № 500/8168/23 (производство № К/990/5173/25) можно по ссылке.

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