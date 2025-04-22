Что празднуют 22 апреля и какие памятные события произошли в этот день

22 апреля отмечают Всемирный день Матери-Земли.

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Во вторник, 22 апреля, отмечают Всемирный день Матери-Земли. Этот день возник благодаря инициативе Боливии, предложившей в 2008 году идею Матери-Земли как символа связи между людьми и природой.

В США отмечают День Охлакомы, в Испании – День королевы Изабеллы, а в Сербии – День памяти жертв Холокоста.

Верующие празднуют день памяти преподобного Теодора Секиота. Он был выдающимся христианским святым, деятельность которого связана с монастырской жизнью и духовными подвигами. Его память отмечается в православной церкви 22 апреля.

Памятные события:

1915 - Возле бельгийского города Ипр немцы впервые осуществили газовую атаку (хлор);

1918 - Крымская группа Армии УНР под командованием Петра Болбочана, во исполнение тайного приказ правительства УНР - опережая немецкие войска, захватить Крым, взяла Джанкой, а 24 апреля - Симферополь;

1921 - Городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, которые будут появляться на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками;

1922 - В городе Подебрады (Чехословакия) открыта Украинская хозяйственная академия (с 1932 - Технико-хозяйственный институт);

1943 - Альберт Гофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД;

1952 - 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада;

1967 - В Греции путем вооруженного переворота к власти пришла хунта "черных полковников";

1969 - В Хьюстоне впервые проведена удачная операция по трансплантации человеческого глаза;

1970 - В США впервые в мире состоялось празднование Дня Земли;

2004 - В КНДР неподалеку от границы с Китаем возле железнодорожного вокзала столкнулись два поезда. Один из них перевозил бензин, а второй - взрывоопасные вещества. В результате столкновения погибло до 3000 человек, полностью уничтожено и помещение вокзала;

2007 - Премьера в Украине серии "Love's Labours Lost in Space" мультсериала Футурама.

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