В США ограбили министра внутренней безопасности Кристи Ноэм

В одном из ресторанов в центре Вашингтона украли сумку Кристи Ноэм.

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Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм ограбили в ресторане в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

Камеры зафиксировали, как неизвестный мужчина в медицинской маске похитил сумку Кристи Ноэм в ресторане. Вор бежал с водительскими правами Ноем, лекарствами, ключами от квартиры, паспортом, пропуском в здание министерства, которое она возглавляет, косметичкой, чеками и около 3000 долларов наличными.

Во время пасхального мероприятия в Белом доме Ноэм подтвердила журналистам факт кражи своей сумки и отметила, что расследование продолжается.

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