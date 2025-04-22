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Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска

08:33, 22 апреля 2025
Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского, где он высказал свои последние пожелания по поводу места захоронения.
Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска
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Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля. В документе понтифик высказал свои последние пожелания по поводу места захоронения. Об этом сообщает Vatican News.

Франциск в завещании просит его похоронить в Папской Базилике Санта Мария Маджоре в Риме — святыне, с которой его связывает личная вера. Там он традиционно молился в начале и конце каждого апостольского путешествия.

Завещание содержит точные указания по поводу расположения гробницы между Капеллой Павла и Капеллой Сфорца. Гробница должна быть простой, без украшений, только с надписью Franciscus. Все расходы на погребение возместит благотворитель, средства от которого уже передали в Базилику.

Папа также выразил благодарность всем, кто его любил и молился за него.

"Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Чувствуя приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно о месте моего захоронения.

На протяжении всей моей жизни, и во время моего служения священником и епископом, я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои бренные останки покоились - в ожидании дня Воскресения - в папской базилике Святой Марии Великой.

Желаю, чтобы мой последний земной путь закончился именно в этом древнем Марийском санктуарии, где я всегда останавливался бы на молитве в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, с верой доверяя свои намерения Непорочной Матери и благодаря за Ее нежную и материнскую опеку.

Я прошу подготовить мою гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовней Сфорца базилики, как показано на прилагаемом плане.

Могила должна быть в земле; простой, без особого орнамента, с лишь надписью: Franciscus.

Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной благотворителем, о которой я договорился о передаче в папскую базилику Святой Марии Великой. Я дал необходимые указания по этому поводу кардиналу Роландасу Макрикасу, чрезвычайному комиссару Либерийской базилики.

Пусть Господь дарует достойную награду всем тем, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами.

Санта Марта, 29 июня 2022 г. Франциск".

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 апреля скончался Папа Римский Франциск.

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