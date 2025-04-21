Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны вместо Пита Гегсета

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию о том, что администрация Дональда Трампа ищет нового министра обороны.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала ложью информацию о том, что администрация США якобы начала поиск кандидата на пост министра обороны вместо Пита Гегсета. Ранее радиостанция NPR сообщила, что Белый дом начал поиски кандидатуры на пост главы Пентагона.

"Эта статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чем говорит. Как сегодня утром сказал президент США Дональд Трамп он твердо поддерживает министра обороны", - написала Ливитт в соцсети X.

Напомним, была информация, что Пит Гегсет делился секретными планами ударов по хуситам еще в одном чате Signal — с женой, братом и адвокатом.

Позже в Пентагоне опровергли сообщения о том, что министр обороны США якобы раскрыл секретную информацию об атаке на йеменских хуситов в чате мессенджера Signal.

Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.

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