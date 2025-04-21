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Білий дім спростував повідомлення про пошук нового міністра оборони замість Піта Гегсета

22:13, 21 квітня 2025
Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію про те, що адміністрація Дональда Трампа шукає нового міністра оборони.
Білий дім спростував повідомлення про пошук нового міністра оборони замість Піта Гегсета
Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS
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Речниця Білого дому Керолайн Лівітт назвала брехнею інформацію про те, що адміністрація США нібито розпочала пошук кандидата на пост міністра оборони замість Піта Гегсета. Раніше радіостанція NPR повідомила, що Білий дім розпочав пошуки кандидатури на посаду голови Пентагону.

"Ця стаття NPR є цілковитим фейком, вона заснована на одному анонімному джерелі, яке, очевидно, не має уявлення, про що говорить. Як сьогодні вранці сказав президент США Дональд Трамп, він твердо підтримує міністра оборони", - написала Лівітт у соцмережі X.

Нагадаємо, була інформація, що Піт Гегсет ділився секретними планами ударів по хуситах ще в одному чаті Signal — із дружиною, братом та адвокатом.

Пізніше в Пентагоні спростували повідомлення про те, що міністр оборони США розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті месенджера Signal.

Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.

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США

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