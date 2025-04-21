Припинення вогню має стати першим кроком до надійного й тривалого миру, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що "реальне та тривале" припинення вогню має стати першим кроком до надійного й тривалого миру.

Також він повідомив, що на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Проте все одно фіксували російські штурмові дії, удари та обстріли, а також втрати, зокрема серед цивільних.

А вже сьогодні, за його словами, російських ударів ще більше.

"Було застосування російських ракет, «шахедів», майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві" – зауважив Президент.

Але Україна зберігає свою пропозицію не атакувати щонайменше цивільну інфраструктуру і досі очікує чіткої відповіді з Москви щодо цього.

"Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури", – додав Зеленський

Він наголосив, що саме реальне та тривале припинення вогню повинне бути першим кроком до надійного й тривалого миру.

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