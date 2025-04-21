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Прекращение огня должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру, — Зеленский

22:01, 21 апреля 2025
Владимир Зеленский отметил, что на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной.
Прекращение огня должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что "реальное и длительное" прекращение огня должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру.

Также он сообщил, что на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Тем не менее, все равно фиксировали российские штурмовые действия, удары и обстрелы, а также потери, в том числе среди гражданских.

А уже сегодня, по его словам, российские удары еще больше.

"Было применение российских ракет, «шахедов», почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту. То есть Россия отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, которое было сделано еще на переговорах в Джидде более чем через месяц после, Пасха делать все для тишины. Все это еще раз демонстрирует, чего на самом деле хотят в Москве", – отметил Президент.

Но Украина сохраняет свое предложение не атаковать как минимум гражданскую инфраструктуру и до сих пор ожидает четкого ответа из Москвы на этот счет.

"Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это будет автоматически гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что самое реальное и длительное прекращение огня должно быть первым шагом к надежному и продолжительному миру.

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Владимир Зеленский

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