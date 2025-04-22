Ватикан оприлюднив заповіт Папи Римського Франциска

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.

Фото: EPA/UPG

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Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня. У документі понтифік висловив свої останні побажання щодо місця поховання. Про це повідомляє Vatican News.

Франциск у заповіті просить, щоб його поховали у Папській Базиліці Санта Марія Маджоре в Римі — святині, з якою його пов’язує особиста віра. Саме там він традиційно молився на початку й наприкінці кожної апостольської подорожі.

Заповіт містить точні вказівки щодо розташування гробниці — між Капелою Павла та Капелою Сфорца. Гробниця має бути простою, без прикрас, лише з написом Franciscus. Усі витрати на поховання покриє благодійник, кошти від якого вже передали до Базиліки.

Папа також висловив вдячність усім, хто його любив і молився за нього.

"В ім'я Пресвятої Трійці. Амінь.

Відчуваючи наближення сутінків мого земного життя і з твердою надією на вічне життя, я хочу викласти свої останні побажання виключно щодо місця мого поховання.

Протягом усього мого життя, і під час мого служіння священиком і єпископом, я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали - в очікуванні дня Воскресіння - в папській базиліці Святої Марії Великої.

Бажаю, щоб моя остання земна дорога закінчилася саме в цьому стародавньому Марійському санктуарії, де я завжди зупинявся б на молитві на початку і наприкінці кожної Апостольської подорожі, з вірою довіряючи свої наміри Непорочній Матері та дякуючи за Її ніжну та материнську опіку.

Я прошу підготувати мою гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицею Сфорца базиліки, як показано на плані, що додається.

Могила повинна бути в землі; простий, без особливого орнаменту, з лише написом: Franciscus.

Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, щодо якої я домовився про передачу до папської базиліки Святої Марії Великої. Я дав необхідні вказівки щодо цього кардиналу Роландасу Макрікасу, надзвичайному комісару Ліберійської базиліки.

Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами.

Санта Марта, 29 червня 2022 р. Франциск".

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 21 квітня помер Папа Римський Франциск.

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