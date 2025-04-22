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У США пограбували міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем

09:09, 22 квітня 2025
В одному з ресторанів у центрі Вашингтона вкрали сумку Крісті Ноем.
У США пограбували міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем
Фото: Ken Cedeno / UPI / Bloomberg via Getty Images
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Міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пограбували у ресторані у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN.

Камери зафіксували, як невідомий чоловік у медичній масці викрав сумку Крісті Ноем у ресторані. Крадій втік із водійськими правами Ноем, ліками, ключами від квартири, паспортом, пропуском до будівлі міністерства, яке вона очолює, косметичкою, чеками та близько 3000 доларів готівкою.

Під час великоднього заходу в Білому домі Ноем підтвердила журналістам факт крадіжки своєї сумки і зазначила, що розслідування ще триває.

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США

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