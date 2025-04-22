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Що святкують 22 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:45, 22 квітня 2025
22 квітня відзначають Всесвітній день Матері-Землі.
Що святкують 22 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня
фото: Shutterstock
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У вівторок, 22 квітня, святкують  Всесвітній день Матері-Землі. Цей день виник завдяки ініціативі Болівії, яка 2008 року запропонувала ідею Матері-Землі як символу зв’язку між людьми та природою. 

У США відзначають День Охлакоми, в Іспанії - День королеви Ізабелли, а в Сербії - День пам'яті жертв Голокосту.

Віряни святкують день пам’яті преподобного Теодора Секіота. Він був видатним християнським святим, чия діяльність пов’язана з монастирським життям та духовними подвигами. Його пам’ять святкується в православній церкві 22 квітня.

Пам’ятні події:

  • 1915 - Біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили газову атаку (хлор);
  • 1918 - Кримська група Армії УНР під командуванням Петра Болбочана, на виконання таємного наказ уряду УНР — випереджаючи німецькі війська, захопити Крим, взяла Джанкой, а 24 квітня — Сімферополь;
  • 1921 - Міська влада Чикаго ухвалила рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;
  • 1922 - У місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 - Технічно-господарський інститут);
  • 1943 - Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД;
  • 1952 - 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада;
  • 1967 - У Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників";
  • 1969 - У Г'юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока;
  • 1970 - У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі;
  • 2004 - У КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а другий — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищено й приміщення вокзалу;
  • 2007 - Прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.

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