Що святкують 22 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

22 квітня відзначають Всесвітній день Матері-Землі.

фото: Shutterstock

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У вівторок, 22 квітня, святкують Всесвітній день Матері-Землі. Цей день виник завдяки ініціативі Болівії, яка 2008 року запропонувала ідею Матері-Землі як символу зв’язку між людьми та природою.

У США відзначають День Охлакоми, в Іспанії - День королеви Ізабелли, а в Сербії - День пам'яті жертв Голокосту.

Віряни святкують день пам’яті преподобного Теодора Секіота. Він був видатним християнським святим, чия діяльність пов’язана з монастирським життям та духовними подвигами. Його пам’ять святкується в православній церкві 22 квітня.

Пам’ятні події:

1915 - Біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили газову атаку (хлор);

1918 - Кримська група Армії УНР під командуванням Петра Болбочана, на виконання таємного наказ уряду УНР — випереджаючи німецькі війська, захопити Крим, взяла Джанкой, а 24 квітня — Сімферополь;

1921 - Міська влада Чикаго ухвалила рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;

1922 - У місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 - Технічно-господарський інститут);

1943 - Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД;

1952 - 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада;

1967 - У Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників";

1969 - У Г'юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока;

1970 - У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі;

2004 - У КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а другий — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищено й приміщення вокзалу;

2007 - Прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.

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